Из-за шторма самолет рекордно быстро перелетел через Атлантический океан

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Самолёт рекордно быстро перелетел через Атлантику благодаря шторму. Boeing 747 авиакомпании British Airways выполнил рейс из Нью-Йорка в Лондон за 4 часа 56 минут.

Благодаря попутному ветру лайнер смог развить скорость в 1327 километров в час, пишет The Independent.

Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Virgin Atlantic, самолёт которой совершил этот рейс за 4 часа 57 минут. Среднее время полёта из Нью-Йорка в Лондон превышает 6 часов. Говорит Москва