Из-за шторма самолет рекордно быстро перелетел через Атлантический океан
09:32 10.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Самолёт рекордно быстро перелетел через Атлантику благодаря шторму. Boeing 747 авиакомпании British Airways выполнил рейс из Нью-Йорка в Лондон за 4 часа 56 минут.
Благодаря попутному ветру лайнер смог развить скорость в 1327 километров в час, пишет The Independent.
Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Virgin Atlantic, самолёт которой совершил этот рейс за 4 часа 57 минут. Среднее время полёта из Нью-Йорка в Лондон превышает 6 часов. Говорит Москва
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