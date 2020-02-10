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Американское издание обнаружило "естественное препятствие" для победы в войне с Россией

10:00 10.02.2020 Источник: Известия

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.

Автор материала отмечает, что большинство мостов в Восточной Европе, особенно в Польше, способны выдержать 45-тонные боевые машины (вроде российских танков Т-72), а вот для 60-тонных американских танков «Абрамс», британских «Челленджеров II», немецких «Леопардов» и французских «Леклерков» они уже небезопасны.

«США провели большую часть столетия, сражаясь в пустынях, но любая война с Россией будет вестись в Восточной Европе — на огромной равнине, изрезанной реками. Многие из этих рек, такие как Висла, протекают с севера на юг, что вынуждает силы НАТО приводить подкрепление или отступать через мосты. И немногие из них могут выдерживать более 55 тонн», — говорится в материале.

Издание отмечает, что разрешение единственного моста на пути к цели может привести к поражению, поэтому европейские мосты могут стать «естественным препятствием» на пути войск НАТО.  Известия

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