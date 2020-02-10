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Цены на нефть продолжили снижаться

09:20 10.02.2020 Источник: Интерфакс

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на фоне уменьшения вероятности проведения внеочередной встречи ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подешевели на $0,08 (на 0,15%) - до $54,39 за баррель. В пятницу их цена опустилась на $0,46 (на 0,84%), составив на закрытие $54,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,06 (на 0,12%) - до $50,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,63 (на 1,24%), завершив день на отметке $50,32 за баррель.

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Ситуация еще раз была проанализирована и на сегодняшний день она такова, что ранней встречи министров не будет, она состоится, как и планировалось, в марте", - сказал Шахбазов журналистам в воскресенье.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

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