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Пассажиры и члены экипажа лайнера World Dream в Гонконге покинули судно - СМИ

10:32 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все 3,6 тыс. пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, находившегося со среды на карантине в Гонконге, покинули судно после завершения санитарно- эпидемиологических проверочных мероприятий на борту. Об этом сообщает в понедельник газета "Саут Чайна морнинг пост".

Службы здравоохранения заявили, что результаты лабораторных анализов, взятых у 1,8 тыс. членов экипажа, дали отрицательный результат на коронавирус 2019-nCoV. Ранее ожидалось, что эта процедура займет до четырех дней, однако она была проведена всего за сутки.

Проверка была мотивирована тем, что у восьми китайцев, находившихся на борту World Dream во время его предыдущего плавания, диагностировали пневмонию, вызванную новым коронавирусом. Судно находится на карантине в Гонконге с минувшей среды после его возвращения из Тайваня, где местные власти не разрешили пассажирам сойти на берег.

В четверг генконсульство РФ в Гонконге сообщило, что на борту лайнера находятся четверо россиян, все они являются членами экипажа. "Проверка судна закончена, с нашими гражданами все в порядке", - подтвердил корр. ТАСС в понедельник вице-консул Борис Эздрин.

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