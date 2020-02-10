10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов.

"Я бы попросил вас донести до министров и до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.