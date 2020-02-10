Обстановка в мире становится все более турбулентной - Путин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отметил нарастающую турбулентность международной обстановки. Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в телеграмме с поздравлениями сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.

"Международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка", - подчеркнул глава государства. При этом он отметил заслуги российских дипломатов на различных направлениях. "Во многом благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии, запустить межсирийский конституционный процесс", - подчеркнул, в частности, президент.