Обстановка в мире становится все более турбулентной - Путин
11:00 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин отметил нарастающую турбулентность международной обстановки. Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в телеграмме с поздравлениями сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.
"Международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка", - подчеркнул глава государства. При этом он отметил заслуги российских дипломатов на различных направлениях. "Во многом благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии, запустить межсирийский конституционный процесс", - подчеркнул, в частности, президент.
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