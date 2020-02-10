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НОВОСТИ

Число зараженных новым коронавирусом иностранцев в Китае возросло до 27, умерли двое - МИД

11:05 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число зараженных вирусом 2019-nCoV иностранцев в Китае возросло до 27 человек, погибли двое, трое выздоровели. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

На прошлой неделе китайское внешнеполитическое ведомство проинформировало о 19 инфицированных, не сообщив о летальных исходах.

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