Число зараженных новым коронавирусом иностранцев в Китае возросло до 27, умерли двое - МИД
11:05 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число зараженных вирусом 2019-nCoV иностранцев в Китае возросло до 27 человек, погибли двое, трое выздоровели. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
На прошлой неделе китайское внешнеполитическое ведомство проинформировало о 19 инфицированных, не сообщив о летальных исходах.
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