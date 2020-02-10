0
0
42
НОВОСТИ

Все выплаты ветеранам к 75-летию Победы будут проведены автоматически - Голикова

11:20 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ветераны, имеющие право на единовременные выплаты к 75-летию Победы, получат их автоматически, без необходимости подавать какие-либо специальные заявления. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин со своими заместителями.

"Хочу сразу сказать, что нашим гражданам не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений, исходя из выплатных дел все это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле - мае 2020 года. Чтобы это прошло в установленные сроки, дано поручение, чтобы к 18 февраля Минтруд представил все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить", - сказала Голикова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 10.02.2020
Военнослужащие-орденоносцы получат скидки в сетевых магазинах
0
56
11:10 10.02.2020
Московский кредитный банк расширяет бизнес в странах СНГ
0
87
11:05 10.02.2020
Число зараженных новым коронавирусом иностранцев в Китае возросло до 27, умерли двое - МИД
0
96
11:00 10.02.2020
Обстановка в мире становится все более турбулентной - Путин
0
107
10:32 10.02.2020
Пассажиры и члены экипажа лайнера World Dream в Гонконге покинули судно - СМИ
0
151
10:20 10.02.2020
Жители Швейцарии поддержали законопроект об уголовном наказании за дискриминацию на основании сексуальной ориентации
0
147
10:05 10.02.2020
Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний
0
205
10:00 10.02.2020
Американское издание обнаружило "естественное препятствие" для победы в войне с Россией
0
236
09:32 10.02.2020
Из-за шторма самолет рекордно быстро перелетел через Атлантический океан
0
240
09:20 10.02.2020
Цены на нефть продолжили снижаться
0
248

Возврат к списку