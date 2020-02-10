Все выплаты ветеранам к 75-летию Победы будут проведены автоматически - Голикова
11:20 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ветераны, имеющие право на единовременные выплаты к 75-летию Победы, получат их автоматически, без необходимости подавать какие-либо специальные заявления. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин со своими заместителями.
"Хочу сразу сказать, что нашим гражданам не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений, исходя из выплатных дел все это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле - мае 2020 года. Чтобы это прошло в установленные сроки, дано поручение, чтобы к 18 февраля Минтруд представил все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить", - сказала Голикова.
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