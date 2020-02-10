Военнослужащие-орденоносцы получат скидки в сетевых магазинах
11:32 10.02.2020 Источник: Известия
Военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки в сетевых магазинах: от 3 до 20%. При считывании армейских зарплатных карт со специальным штрихкодом на кассе автоматически отобразится дисконт. Пока в пилотном проекте участвуют Промсвязьбанк, «Военторг» и «Армия России». В дальнейшем список банков и ритейлеров будет расширен. В частности, по информации источников «Известий», военное ведомство уже ведет переговоры с Х-5 Retail Group. Прорабатывает вопрос участия в проекте и Газпромбанк, заявили изданию в финансовой организации.
Скидки предоставят в рамках программы для военнослужащих — участников зарплатного проекта Промсвязьбанка, рассказали «Известиям» в военном ведомстве. Соответствующее соглашение подписали министр обороны Сергей Шойгу и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.
НОВОСТИ
- 11:20 10.02.2020
- Все выплаты ветеранам к 75-летию Победы будут проведены автоматически - Голикова
- 11:10 10.02.2020
- Московский кредитный банк расширяет бизнес в странах СНГ
- 11:05 10.02.2020
- Число зараженных новым коронавирусом иностранцев в Китае возросло до 27, умерли двое - МИД
- 11:00 10.02.2020
- Обстановка в мире становится все более турбулентной - Путин
- 10:32 10.02.2020
- Пассажиры и члены экипажа лайнера World Dream в Гонконге покинули судно - СМИ
- 10:20 10.02.2020
- Жители Швейцарии поддержали законопроект об уголовном наказании за дискриминацию на основании сексуальной ориентации
- 10:05 10.02.2020
- Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний
- 10:00 10.02.2020
- Американское издание обнаружило "естественное препятствие" для победы в войне с Россией
- 09:32 10.02.2020
- Из-за шторма самолет рекордно быстро перелетел через Атлантический океан
- 09:20 10.02.2020
- Цены на нефть продолжили снижаться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать