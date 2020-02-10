Военнослужащие-орденоносцы получат скидки в сетевых магазинах

11:32 Источник: Известия

Военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки в сетевых магазинах: от 3 до 20%. При считывании армейских зарплатных карт со специальным штрихкодом на кассе автоматически отобразится дисконт. Пока в пилотном проекте участвуют Промсвязьбанк, «Военторг» и «Армия России». В дальнейшем список банков и ритейлеров будет расширен. В частности, по информации источников «Известий», военное ведомство уже ведет переговоры с Х-5 Retail Group. Прорабатывает вопрос участия в проекте и Газпромбанк, заявили изданию в финансовой организации.

Скидки предоставят в рамках программы для военнослужащих — участников зарплатного проекта Промсвязьбанка, рассказали «Известиям» в военном ведомстве. Соответствующее соглашение подписали министр обороны Сергей Шойгу и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.