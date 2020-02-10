Встреча Абэ и Путина может пройти в Москве 9 мая
12:00 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 9 мая, при этом вопрос об участии главы японского правительства в торжествах по случаю годовщины Победы прорабатывается. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
"Насколько мне известно, что касается встречи лидеров Японии и России, то она пройдет 9 мая в Москве. Вопрос об участии премьер-министра в церемонии по случаю 75-летия победы над Германией на данный момент находится на стадии проработки", - сказал он.
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