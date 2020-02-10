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Фигурантов дела "Сети" приговорили к срокам от 6 до 18 лет

12:05 10.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Все подсудимые по делу «Сети» (организация запрещена в России) признаны виновными.

Приговор Дмитрию Пчелинцеву — 18 лет в колонии строгого режима. Всем суд зачел срок отбывания в СИЗО. Приговор Илье Шакурскому — 16 лет в колонии строгого режима и штраф 50 тысяч рублей.​ Максим Иванкин — 13 лет колонии строгого режима. Михаил Кульков — 10 лет колонии строгого режима. Василий Куксов — 9 лет колонии общего режима. Арман Сагынбаев — 6 лет колонии общего режима. Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Напомним, фигуранты дела «Сети» своей вины не признали. Они утверждают, что давали показания под пытками.  Эхо Москвы

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