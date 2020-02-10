Трамп намерен существенно увеличить бюджет ядерного арсенала страны в 2021 году

12:32 Источник: Эхо Москвы

Президент США намерен существенно увеличить бюджет ядерного арсенала страны в 2021 году, — такое предложение содержится в бюджете США на следующий год, который Белый Дом официально представит сегодня.

Президент Дональд Трамп предлагает потратить почти 29 млрд долларов из бюджета Пентагона на модернизацию систем доставки ядерного оружия и еще 20 миллиардов заложить в бюджет администрации по ядерной безопасности страны — то есть увеличить расходы на 20 процентов. «Это включает в себя ряд программ продления жизни боеголовок, инвестиции в новые научные инструменты, которые необходимы для обеспечения безопасного, эффективного и надежного ядерного запаса в будущем», -сказал изданию Аксиос чиновник, знакомый с черновиком бюджета. Дональд Трамп является сторонником ядерной модернизации и неоднократно заявлял своим подчиненным, что США должны обладать лучшей в мире ядерной программой. В том, что ядерная инфраструктура США изнашивается, согласны все эксперты, но Конгресс пока не выказывал намерения поддержать дорогостоящий проект обновления ядерный боеголовок и ракет. Модернизацией своего ядерного арсенала активно занимаются Россия и Китай, и Трампу предстоит в этом году решить, продлевать ли с Россией договор СНВ-3, подписанный Бараком Обамой и Дмитрием Медевдевым, который истекает в 2021 году.



Размер бюджета США на 2021 год, который сегодня официально представит Дональд Трамп, составляет 4.8 триллиона долларов и предполагает снижение дефицита бюджета на 4.6 триллиона долларов в течение десяти лет. Эхо Москвы

