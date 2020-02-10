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Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ

13:00 10.02.2020 Источник: Интерфакс

Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ и откажется от должности партийного лидера, сообщил журналистам официальный представитель ХДС, его цитирует газета Welt.

О своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром в понедельник, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии.

По ее словам, "части ХДС не до конца прояснили свое отношение с "Альтернативой для Германии" и "Левыми". Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".

В Тюрингии, бывшей восточногерманской земле, представитель Свободной демократической партии Германии СвДП Томас Кеммерих был избран на должность премьер-министра регионального правительства при поддержке местных депутатов от правящей консервативной партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и правой "Альтернативы для Германии".

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