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НОВОСТИ

В Институте горного дела Сибирского отделения РАН проходят обыски - источник

13:05 10.02.2020 Источник: Интерфакс

Правоохранительные органы проводят обыск и выемку документов в Институте горного дела Сибирского отделения РАН, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, проводятся обыски и выемка документов", - сказал собеседник агентства.

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