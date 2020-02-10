0
0
1
НОВОСТИ

В Тайване простуженным артистам на съемках запретят целоваться

13:20 10.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Тайване из кино начали вырезать поцелуи для профилактики коронавируса. Как сообщают местные СМИ, также ограничили такие эпизоды в съёмках.

Тайваньские телекомпании объявили, что будут избегать работы в людных местах и исключать явственно интимные сцены. Кроме того, кинематографисты уже заготовили маски, которые актёры будут надевать во время съёмок. Режиссёры отметили, что они не будут заставлять простуженных артистов целоваться.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 10.02.2020
В Институте горного дела Сибирского отделения РАН проходят обыски - источник
0
65
13:00 10.02.2020
Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ
0
61
12:32 10.02.2020
Трамп намерен существенно увеличить бюджет ядерного арсенала страны в 2021 году
0
100
12:20 10.02.2020
Минобрнауки РФ отменило приказ о международном сотрудничестве
0
136
12:05 10.02.2020
Фигурантов дела "Сети" приговорили к срокам от 6 до 18 лет
0
136
12:00 10.02.2020
Встреча Абэ и Путина может пройти в Москве 9 мая
0
141
11:32 10.02.2020
Военнослужащие-орденоносцы получат скидки в сетевых магазинах
0
171
11:20 10.02.2020
Все выплаты ветеранам к 75-летию Победы будут проведены автоматически - Голикова
0
182
11:10 10.02.2020
Московский кредитный банк расширяет бизнес в странах СНГ
0
193
11:05 10.02.2020
Число зараженных новым коронавирусом иностранцев в Китае возросло до 27, умерли двое - МИД
0
199

Возврат к списку