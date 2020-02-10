В Тайване простуженным артистам на съемках запретят целоваться

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Тайване из кино начали вырезать поцелуи для профилактики коронавируса. Как сообщают местные СМИ, также ограничили такие эпизоды в съёмках.

Тайваньские телекомпании объявили, что будут избегать работы в людных местах и исключать явственно интимные сцены. Кроме того, кинематографисты уже заготовили маски, которые актёры будут надевать во время съёмок. Режиссёры отметили, что они не будут заставлять простуженных артистов целоваться. Говорит Москва