0
0
166
НОВОСТИ

Мишустин потребовал разобраться с причинами не использования средств бюджета

13:32 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал разобраться с причинами, которые приводят к недорасходованию запланированных бюджетных средств по итогам года. "Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины - либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования", - сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Обращаясь к вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, глава кабмина поручил ему совместно с Минфином "на площадке правительства проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года - с соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарное ответственности".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 10.02.2020
ФАС не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски
0
64
14:12 10.02.2020
В Кремле сочли некорректным говорить о возможной ревизии деятельности прежнего кабмина
0
106
14:00 10.02.2020
Киев пока не намерен возвращать посла в Россию - МИД
0
108
13:20 10.02.2020
В Тайване простуженным артистам на съемках запретят целоваться
0
159
13:05 10.02.2020
В Институте горного дела Сибирского отделения РАН проходят обыски - источник
0
191
13:00 10.02.2020
Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ
0
182
12:32 10.02.2020
Трамп намерен существенно увеличить бюджет ядерного арсенала страны в 2021 году
0
217
12:20 10.02.2020
Минобрнауки РФ отменило приказ о международном сотрудничестве
0
272
12:05 10.02.2020
Фигурантов дела "Сети" приговорили к срокам от 6 до 18 лет
0
238
12:00 10.02.2020
Встреча Абэ и Путина может пройти в Москве 9 мая
0
258

Возврат к списку