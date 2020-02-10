Мишустин потребовал разобраться с причинами не использования средств бюджета

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал разобраться с причинами, которые приводят к недорасходованию запланированных бюджетных средств по итогам года. "Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины - либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования", - сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Обращаясь к вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, глава кабмина поручил ему совместно с Минфином "на площадке правительства проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года - с соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарное ответственности".