Киев пока не намерен возвращать посла в Россию - МИД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина на данный момент не рассматривает возможность возвращения своего посла в Россию. Об этом говорится в официальном ответе МИД страны на запрос издания "Украинские новости".

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - сказано в документе.

В ответе украинского ведомства также указано, что "запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало". В случае получения от Москвы ноты с запросом на агреман Киев намерен действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой, отметили в МИД.