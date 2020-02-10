В Кремле сочли некорректным говорить о возможной ревизии деятельности прежнего кабмина
14:12 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа прежнего правительства РФ под руководством Дмитрия Медведева была позитивно оценена президентом Владимиром Путиным, говорить о ревизии деятельности кабмина некорректно. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, можно ли считать отмену приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве примером своего рода "инвентаризации" и проверки решений, принятых при прежнем составе кабмина.
"Абсолютно некорректный вопрос, не считаю возможным и целесообразным на него отвечать", - сказал Песков. Он напомнил, что "итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно". "Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - подчеркнул представитель Кремля.
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