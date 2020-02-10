ФАС не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит признаков картельного сговора в ситуации с завышением цен на медицинские маски. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Андрей Цыганов в кулуарах конференции "Экономическая ситуация в России: тренды и прогнозы".

"Мне кажется, картельный сговор надо доказывать. Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены. Для этого не надо сговариваться", - сказал чиновник.