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ФАС не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски

14:32 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит признаков картельного сговора в ситуации с завышением цен на медицинские маски. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Андрей Цыганов в кулуарах конференции "Экономическая ситуация в России: тренды и прогнозы".

"Мне кажется, картельный сговор надо доказывать. Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены. Для этого не надо сговариваться", - сказал чиновник.

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