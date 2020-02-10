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Нападением на представителя СМИ в Чечне должны заниматься правоохранители - Песков

15:00 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает не вопросом Кремля историю с нападением на журналистку Елену Милашину в Чечне.

"Это не совсем вопрос Кремля, это вопрос правоохранительных органов, которые и должны предпринять следственные действия", - сказал журналистам в понедельник представитель Кремля. По его словам, "в любом случае это вопрос для реагирования правоохранительных органов".

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