Нападением на представителя СМИ в Чечне должны заниматься правоохранители - Песков
15:00 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает не вопросом Кремля историю с нападением на журналистку Елену Милашину в Чечне.
"Это не совсем вопрос Кремля, это вопрос правоохранительных органов, которые и должны предпринять следственные действия", - сказал журналистам в понедельник представитель Кремля. По его словам, "в любом случае это вопрос для реагирования правоохранительных органов".
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