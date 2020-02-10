США все чаще вводят незаконные санкции, РФ будет оценивать каждый случай - Кремль
15:32 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва будет оценивать каждый конкретный случай введения Вашингтоном незаконных санкций и реагировать по ситуации. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных санкциях США в отношении России за поддержку властей Венесуэлы.
"В данном случае какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны", - сказал Песков. Он отметил, что США и ряд других стран используют незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран, причем "прибегают к этой практике в последнее время все чаще и чаще", в первую очередь - для обеспечения своих собственных интересов в мировой торговле.
Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".
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