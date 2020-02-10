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Пять турецких солдат погибли при ударе сирийской армии - Минобороны Турции

16:00 10.02.2020 Источник: Интерфакс

Пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе, сообщил в понедельник интернет-портал турецкого издания "Сабах" со ссылкой на министерство обороны страны.

По его данным, еще несколько человек получили ранения.

В министерстве отметили, что сирийцы обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке сирийской провинции Идлиб с применением тяжелой артиллерии.

"Сабах" отмечает, что турецкая армия нанесла ответный удар по сирийским позициям.

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