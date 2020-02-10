Всероссийская перепись не будет распространяться на жителей Донбасса с российским гражданством
16:12 10.02.2020 Источник: Интерфакс
Всероссийская перепись в 2020 году не коснется жителей Донбасса, заявил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.
"Жители Донбасса живут там, могут иметь гражданство РФ, но в численности постоянного населения они не будут", - сказал Смелов в понедельник на "круглом столе" в Госдуме.
Он отметил, что цель переписи - посчитать постоянное население страны.
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