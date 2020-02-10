0
0
28
НОВОСТИ

Всероссийская перепись не будет распространяться на жителей Донбасса с российским гражданством

16:12 10.02.2020 Источник: Интерфакс

Всероссийская перепись в 2020 году не коснется жителей Донбасса, заявил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

"Жители Донбасса живут там, могут иметь гражданство РФ, но в численности постоянного населения они не будут", - сказал Смелов в понедельник на "круглом столе" в Госдуме.

Он отметил, что цель переписи - посчитать постоянное население страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 10.02.2020
Пять турецких солдат погибли при ударе сирийской армии - Минобороны Турции
0
61
15:32 10.02.2020
США все чаще вводят незаконные санкции, РФ будет оценивать каждый случай - Кремль
0
116
15:12 10.02.2020
Около 30% населения РФ являются "тихими алкоголиками" - главный нарколог Минздрава
0
155
15:00 10.02.2020
Нападением на представителя СМИ в Чечне должны заниматься правоохранители - Песков
0
142
14:32 10.02.2020
ФАС не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски
0
192
14:12 10.02.2020
В Кремле сочли некорректным говорить о возможной ревизии деятельности прежнего кабмина
0
231
14:00 10.02.2020
Киев пока не намерен возвращать посла в Россию - МИД
0
216
13:32 10.02.2020
Мишустин потребовал разобраться с причинами не использования средств бюджета
0
275
13:20 10.02.2020
В Тайване простуженным артистам на съемках запретят целоваться
0
260
13:05 10.02.2020
В Институте горного дела Сибирского отделения РАН проходят обыски - источник
0
286

Возврат к списку