Новый китайский генконсул в Екатеринбурге помещен на карантин

16:32 Источник: Эхо Москвы

Нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин. Он будет изолирован в своей резиденции в течение двух недель. Дипломат прибыл на Урал в конце прошлой недели.

Двухнедельный карантин обязателен для всех приезжающих из Китая в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Эхо Москвы