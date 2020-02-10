Новый китайский генконсул в Екатеринбурге помещен на карантин
16:32 10.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин. Он будет изолирован в своей резиденции в течение двух недель. Дипломат прибыл на Урал в конце прошлой недели.
Двухнедельный карантин обязателен для всех приезжающих из Китая в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Эхо Москвы
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