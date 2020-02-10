Генсек ООН приедет в РФ на празднование 75-летия Победы
17:00 10.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Генсек ООН приедет в Москву на празднование 75-летия Победы. Антониу Гутерреш подтвердил свой визит, сообщил журналистам постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
Дипломат отметил, что также стоит ожидать встречи генсека ООН с Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым, поскольку это входит в традиционный формат его визитов в Россию.
Ранее стало известно, что для участия в праздничных мероприятиях 9 мая в российскую столицу приедут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. О своём желании приехать на парад Победы также сообщил президент США Дональд Трамп, однако он пока не подтвердил своё присутствие. Говорит Москва
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