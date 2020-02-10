"Вузы-пустышки" будут закрыты в течение полутора лет - глава Минобрнауки

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около полутора лет может потребоваться для упразднения "вузов-пустышек" в РФ, такое мнение высказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС.

"Сколько для этого времени необходимо? Может быть, год- полтора. И наша система образования полностью очистится", - сказал он.

Также Фальков поделился первыми результатами по упразднению "вузов-пустышек". Он отметил, что сотни таких учебных заведений уже закрыты.