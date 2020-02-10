Китай и Россия пока не договорились о передаче штамма нового коронавируса - Попова

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия пока не достигли договоренности о передаче штамма нового коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день такая договоренность [о передаче штамма] пока не достигнута", - сообщила она журналистам.