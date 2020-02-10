Китай и Россия пока не договорились о передаче штамма нового коронавируса - Попова
17:32 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай и Россия пока не достигли договоренности о передаче штамма нового коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день такая договоренность [о передаче штамма] пока не достигнута", - сообщила она журналистам.
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