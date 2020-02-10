Граждане РФ во время переписи смогут выбрать национальность
18:00 10.02.2020 Источник: Интерфакс
Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов заявил, что во время предстоящей в октябре всероссийской переписи населения гражданам будет предложено перечислить несколько национальностей.
"В ходе проведения переписи не будет вопроса о национальности, гражданам будет предложено самостоятельно написать свою национальную принадлежность или же перечислить несколько национальностей", - сказал Смелов в понедельник на проходящем в Госдуме круглом столе по подготовке к проведению переписи 2020 года.
Он пояснил, что возможность перечисления несколько национальностей актуальна для тех, кто родился в смешанных браках, где граждане ассоциируют себя сразу с несколькими национальностями.
Отвечая на вопрос депутатов, как будет в итоге определяться национальность гражданина, Смелов заявил, что " обычно (национальность) определяется по первой указанной гражданином в списке". "Мы исходим из того, основная национальность указывается первой", - подчеркнул представитель Федеральной службы статистки.
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