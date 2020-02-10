Полиция завела уголовное дело из-за розыгрыша про коронавирус в Москве

18:40 Источник: Эхо Москвы

Полиция завела уголовное дело из-за розыгрыша про коронавирус в столичном метро. Как говорится на сайте московского МВД, 2 февраля в вагоне поезда между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года» молодой человек «упал, имитируя внезапный приступ». Его сопровождающие начали кричать, что у него коронавирус, «провоцируя панику среди пассажиров». Дело завели по статье «Хулиганство».

По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали свыше 900 человек, более 40 тысяч заражены. Эхо Москвы