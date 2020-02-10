Из провинции Хубэй эвакуированы все россияне, пожелавшие покинуть КНР - МИД РФ
19:20 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия эвакуировала из провинции Хубэй всех россиян, выразивших желание покинуть Китай. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Когда мы проводили опрос наших граждан в провинции Хубэй, то опросили всех, с кем нам удалось связаться и кто вышел самостоятельно на связь с нашим посольством. Всех, кто выразил желание покинуть провинцию Хубэй, мы вывезли", - сказал он.
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