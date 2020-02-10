Из провинции Хубэй эвакуированы все россияне, пожелавшие покинуть КНР - МИД РФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия эвакуировала из провинции Хубэй всех россиян, выразивших желание покинуть Китай. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Когда мы проводили опрос наших граждан в провинции Хубэй, то опросили всех, с кем нам удалось связаться и кто вышел самостоятельно на связь с нашим посольством. Всех, кто выразил желание покинуть провинцию Хубэй, мы вывезли", - сказал он.