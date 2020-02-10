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НОВОСТИ

В Забайкальском крае прошли обыски у последователей "Свидетелей Иеговы" - СМИ

20:00 10.02.2020 Источник: Эхо Москвы

«Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) сообщают об обысках у своих последователей в Забайкальском крае. Утверждается, что задержаны как минимум 4 человека. В сообщении отмечается, что при Сталине в Забайкальский край массово ссылали репрессированных последователей учения. Позже верующие были реабилитированы и признаны жертвами политических репрессий.

В середине 2017-го года «Свидетели Иеговы» были запрещены в России. Организация признана экстремистской.  Эхо Москвы

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