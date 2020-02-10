В Забайкальском крае прошли обыски у последователей "Свидетелей Иеговы" - СМИ

20:00 Источник: Эхо Москвы

«Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) сообщают об обысках у своих последователей в Забайкальском крае. Утверждается, что задержаны как минимум 4 человека. В сообщении отмечается, что при Сталине в Забайкальский край массово ссылали репрессированных последователей учения. Позже верующие были реабилитированы и признаны жертвами политических репрессий.

В середине 2017-го года «Свидетели Иеговы» были запрещены в России. Организация признана экстремистской. Эхо Москвы