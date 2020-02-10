Две третьих голландцев считают необходимым сократить миграцию в страну - опрос
20:40 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 65 процентов голландцев считают, что правительство должно принять меры для того, чтобы сократить приток мигрантов в страну. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса, проведенного газетой "Телеграаф".
По информации издания, около 48 процентов людей так называемого незападного происхождения, то есть по сути самих мигрантов, согласны с этим утверждением. В опросе приняли участие около тысячи человек.
Комментируя результаты исследования, статс-секретарь министерства экономики и климата Мона Кейзер заявила, что миграционный поток должен сократиться. "Очевидно, что мы приближаемся к лимиту", - сказала она. Однако как это возможно сделать, чиновник не уточнила. "Это, естественно, приведет к вопросу, какова должна быть цифра, - подчеркнула Кейзер. - И ее даже можно назвать. Однако мы также связаны различными международными соглашениями. Именно здесь ситуация значительно осложняется".
К сокращению миграционного потока ранее призывали премьер-министр страны Марк Рютте и его заместитель Хуго де Йонге.
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