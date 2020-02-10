0
0
89
НОВОСТИ

Турция нанесла удары по 115 целям армии Сирии в ответ на обстрел своих военных

21:20 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция нанесла в понедельник удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере САР. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Был нейтрализован 101 солдат режима [президента Сирии Башара Асада], а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям", - утверждается в заявлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 10.02.2020
Белоруссия будет покупать в 2020 году нефть в РФ по цене в 83-85% от мировой - БелТА
0
85
20:40 10.02.2020
Две третьих голландцев считают необходимым сократить миграцию в страну - опрос
0
172
20:00 10.02.2020
В Забайкальском крае прошли обыски у последователей "Свидетелей Иеговы" - СМИ
0
215
19:20 10.02.2020
Из провинции Хубэй эвакуированы все россияне, пожелавшие покинуть КНР - МИД РФ
0
253
18:40 10.02.2020
Полиция завела уголовное дело из-за розыгрыша про коронавирус в Москве
0
348
18:00 10.02.2020
Граждане РФ во время переписи смогут выбрать национальность
0
357
17:32 10.02.2020
Китай и Россия пока не договорились о передаче штамма нового коронавируса - Попова
0
370
17:12 10.02.2020
"Вузы-пустышки" будут закрыты в течение полутора лет - глава Минобрнауки
0
586
17:00 10.02.2020
Генсек ООН приедет в РФ на празднование 75-летия Победы
0
370
16:32 10.02.2020
Новый китайский генконсул в Екатеринбурге помещен на карантин
0
384

Возврат к списку