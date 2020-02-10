Белоруссия будет покупать в 2020 году нефть в РФ по цене в 83-85% от мировой - БелТА
22:00 10.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия рассчитывает покупать нефть в РФ в нынешнем году по цене 83-85% от мировой без учета экспортной пошлины. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
"Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая", - отметил Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.
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