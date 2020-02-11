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Лучше всего к НАТО среди стран альянса относятся в Польше, хуже всего в Турции - опрос

22:40 10.02.2020 Источник: Интерфакс

В странах, входящих в состав НАТО, чуть больше половины жителей с одобрением относятся к деятельности альянса, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center.

Согласно итогам опроса, который проводился в 16 из 29 стран-членов НАТО, в среднем около 53% населения хорошо относятся к Североатлантическому альянсу.

Наиболее высокий показатель поддержки НАТО зафиксирован в Польше (82%), Литве (77%) и Нидерландах (72%). В Канаде одобряют деятельность альянса 66% населения, в Великобритании - 65%. В США лишь 52% жителей положительно отзываются об альянсе.

Между тем, самый низкий уровень одобрения альянса среди 16 стран альянса, участвовавших в опросе, наблюдается в Турции. Около 55% жителей этой страны не поддерживают НАТО. В Греции также больше половины населения (51%) не одобряют деятельность альянса.

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