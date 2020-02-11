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НОВОСТИ

США выделят 205 млн долл. на смену власти в Венесуэле

07:40 11.02.2020 Источник: НГ-Online

Администрация президента США рассчитывает выделить в 2021 финансовом году (начинается в октябре) по линии Госдепа США 205 млн долларов, чтобы содействовать «транзиту власти в Венесуэле». Об этом свидетельствуют распространенные справочные материалы внешнеполитического ведомства США.

Документы были обнародованы после того, как Белый дом направил Конгрессу проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год. 2020 финансовый год завершится в США 30 сентября. В пресс-релизе Госдепартамента отмечается, что исполнительная ветвь власти намерена «предоставить 205 млн долл., чтобы содействовать передаче власти в Венесуэле, в том числе восстановлению демократических институтов, а также удовлетворению неотложных потребностей в отраслях здравоохранения и сельского хозяйства».

Кроме того, правительство США планирует оказывать финансовую поддержку партнерам в Западном полушарии, следует из проекта бюджета. В них уточняется, что Колумбии администрация США собирается предоставить в 2021 году 412,9 млн долл. на содействие экономическому развитию, борьбу с наркотиками, укрепление безопасности. Мексике планируется ассигновать 63,8 млн долларов «на сдерживание потоков мигрантов, направляющихся в США», и различные программы в правоохранительной области.

Игорь Субботин

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