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НОВОСТИ

Асада обвинили в мобилизации экс-боевиков ИГ

07:30 11.02.2020 Источник: НГ-Online

Бывший иранский дипломат Амир Мусави заявил, что бывшие заключенные боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) присоединились к сирийской правительственной армии. По его словам, это те члены террористической организации, которые были схвачены в Сирии, но «признали свою ошибку». Экс-дипломат уверяет, что рекомендацию «реабилитировать» узников, сражавшихся против официального Дамаска и лояльных ему сил, дал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Некоторые бывшие заключенные боевики ИГ вступили в ряды сирийской армии, чтобы искупить свои грехи, и участвовали в борьбе за Дейр эз-Зор», – отметил Мусави. Правда, бывший иранский дипломат не привел подробностей, когда именно произошло «перевоспитание» бывших членов террористических формирований. Мусави уверяет, что сирийское правительство извлекло выгоду из этих элементов в борьбе за возвращение под свой контроль территорий Арабской Республики.

Игорь Субботин

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