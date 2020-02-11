Сообщение о начале вывода войск США из Ирака опровергнуто Пентагоном

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о том, что Соединенные Штаты начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака, не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник корр. ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подполковник Эрл Браун.

"Эти сообщения являются ложными", - сказал он.

В понедельник телеканал "Скай ньюс - Арабия", ссылаясь на заявление члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, сообщил о том, что США начали вывод своих войск с 15 военных баз в Ираке. По словам депутата, американцы ограничат свое присутствие двумя крупными базами - близ города Эрбиль на севере страны и авиабазой Айн-эль-Асад.