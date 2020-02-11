0
0
122
НОВОСТИ

Сообщение о начале вывода войск США из Ирака опровергнуто Пентагоном

07:50 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о том, что Соединенные Штаты начали вывод своих войск с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака, не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник корр. ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подполковник Эрл Браун.

"Эти сообщения являются ложными", - сказал он.

В понедельник телеканал "Скай ньюс - Арабия", ссылаясь на заявление члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, сообщил о том, что США начали вывод своих войск с 15 военных баз в Ираке. По словам депутата, американцы ограничат свое присутствие двумя крупными базами - близ города Эрбиль на севере страны и авиабазой Айн-эль-Асад.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 11.02.2020
В США обеспокоены сближением российского спутника с американским
0
42
09:00 11.02.2020
От коронавируса в Китае погибли уже более 1 тыс человек
0
54
08:50 11.02.2020
К выходным в Москве ожидается похолодание - Гидрометцентр
0
67
08:30 11.02.2020
Из-за новых санкций США Венесуэла обратилась в международный суд
0
94
08:15 11.02.2020
Вице-премьер Киргизии освобожден от занимаемой должности президентом
0
111
07:40 11.02.2020
США выделят 205 млн долл. на смену власти в Венесуэле
0
158
07:30 11.02.2020
Асада обвинили в мобилизации экс-боевиков ИГ
0
174
22:40 10.02.2020
Лучше всего к НАТО среди стран альянса относятся в Польше, хуже всего в Турции - опрос
0
672
22:00 10.02.2020
Белоруссия будет покупать в 2020 году нефть в РФ по цене в 83-85% от мировой - БелТА
0
732
21:20 10.02.2020
Турция нанесла удары по 115 целям армии Сирии в ответ на обстрел своих военных
0
768

Возврат к списку