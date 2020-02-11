Вице-премьер Киргизии освобожден от занимаемой должности президентом

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от занимаемой должности заместителя главы правительства Жениша Разакова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому принята отставка Разакова, и он освобожден от должности вице-премьер-министра, согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

В правительстве Разаков курировал работу силовых и правоохранительных органов, а также занимался вопросами демаркации и делимитации границы республики с соседними странами.