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НОВОСТИ

Из-за новых санкций США Венесуэла обратилась в международный суд

08:30 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венесуэлы обратится в международные судебные инстанции из-за санкций, которые ввели США против авиакомпании Conviasa ("Конвиаса"). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента южноамериканской республики Николаса Мадуро в "Твиттере".

"Николас Мадуро попросил исполнительного вице-президента, генерального прокурора и главу МИД немедленно подготовить жалобу на правительство США для подачи в Международный суд ООН в связи с ущербом, который США пытаются нанести венесуэльским компаниям", - говорится в сообщении.

Мадуро также заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо "несет прямую ответственность" за санкции.

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