От коронавируса в Китае погибли уже более 1 тыс человек

09:00 Источник: РБК

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

По ее данным, к настоящему моменту на территории страны зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев заражения. На лечении находятся 37 726 человек, из них 7333 в тяжелом состоянии. В общей сложности 3996 человек были вылечены и выписаны из медицинских учреждений; число жертв достигло 1016 человек. РБК