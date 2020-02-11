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НОВОСТИ

От коронавируса в Китае погибли уже более 1 тыс человек

09:00 11.02.2020 Источник: РБК

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

По ее данным, к настоящему моменту на территории страны зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев заражения. На лечении находятся 37 726 человек, из них 7333 в тяжелом состоянии. В общей сложности 3996 человек были вылечены и выписаны из медицинских учреждений; число жертв достигло 1016 человек.  РБК

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