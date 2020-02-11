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НОВОСТИ

Поправки о расширении программы маткапитала внесены в Госдуму

09:20 11.02.2020 Источник: RNS

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования средств материнского капитала, сообщает пресс-служба партии.

Поправками предусматривается продление действия программы маткапитала до 31 декабря 2026 года и его ежегодная индексация. Материнский капитал предлагается выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок — таким семьям будет выплачиваться 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей семьи будут получать 616 617 рублей.

Внесенными поправками также предусматривается, что решение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не в течение месяца, как это было ранее.  RNS

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