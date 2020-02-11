Поправки о расширении программы маткапитала внесены в Госдуму
09:20 11.02.2020 Источник: RNS
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования средств материнского капитала, сообщает пресс-служба партии.
Поправками предусматривается продление действия программы маткапитала до 31 декабря 2026 года и его ежегодная индексация. Материнский капитал предлагается выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок — таким семьям будет выплачиваться 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей семьи будут получать 616 617 рублей.
Внесенными поправками также предусматривается, что решение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не в течение месяца, как это было ранее. RNS
НОВОСТИ
- 10:32 11.02.2020
- Недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 регионах РФ
- 10:20 11.02.2020
- С ведущей, рассмеявшейся из-за новости о повышении социальных выплат, провели беседу
- 10:05 11.02.2020
- СК официально прекратил дело в отношении Раджабова
- 10:00 11.02.2020
- Российская нефть подешевела почти на 20% за несколько недель
- 09:32 11.02.2020
- В Петербурге полиция накануне вечером задержала Надежду Толоконникову
- 09:05 11.02.2020
- В США обеспокоены сближением российского спутника с американским
- 09:00 11.02.2020
- От коронавируса в Китае погибли уже более 1 тыс человек
- 08:50 11.02.2020
- К выходным в Москве ожидается похолодание - Гидрометцентр
- 08:30 11.02.2020
- Из-за новых санкций США Венесуэла обратилась в международный суд
- 08:15 11.02.2020
- Вице-премьер Киргизии освобожден от занимаемой должности президентом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать