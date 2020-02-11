Недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 регионах РФ
10:32 11.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В 37 субъектах России превышен недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Большинство заболевших составляют дети от 7 до 14 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что у пациентов участковых врачей наиболее часто встречается вирус гриппа В.
При подготовке к сезонной вспышке инфекции от гриппа привились больше 50% жителей России, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Говорит Москва
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