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НОВОСТИ

Недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 регионах РФ

10:32 11.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В 37 субъектах России превышен недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Большинство заболевших составляют дети от 7 до 14 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что у пациентов участковых врачей наиболее часто встречается вирус гриппа В.

При подготовке к сезонной вспышке инфекции от гриппа привились больше 50% жителей России, говорится в сообщении Роспотребнадзора.  Говорит Москва

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