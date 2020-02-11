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НОВОСТИ

Российская нефть подешевела почти на 20% за несколько недель

10:00 11.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум. Этому способствовал обвал долларовых цен на нефть на фоне падения спроса на топливо в Китае из-за эпидемии коронавируса, сезонного профицита и отсутствия согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых ограничений по добыче. Текущие цены на нефть более чем на 9% ниже величины, заложенной в бюджете, но пока не угрожают исполнению бюджета, так как средние цены все еще выше расчетных значений.

Почти непрерывное падение цен на нефть продолжается четвертую неделю подряд, и за это время она подешевела почти на 20%.  Коммерсантъ

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