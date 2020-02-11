СК официально прекратил дело в отношении Раджабова
10:05 11.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В тот же день, 24 декабря, Мещанский суд Москвы оштрафовал Раджабова на 100 тысяч рублей и освободил его от этого наказания, учитывая его нахождение под стражей. Прокуратура просила приговорить участника летних протестов к 3,5 годам колонии общего режима. Эхо Москвы
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