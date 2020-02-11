С ведущей, рассмеявшейся из-за новости о повышении социальных выплат, провели беседу
10:20 11.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
С рассмеявшейся из-за новости о повышении социальных выплат ведущей провели беседу. Директор камчатского филиала ГТРК Алексей Костылев заявил, что никакого решения по поводу мер в отношении журналистки принято не было, состоялась «просто беседа».
Накануне Александра Новикова засмеялась во время записи выпуска новостей. Она не дочитала сообщение о том, что 137 рублей можно будет потратить на путёвки в санаторий, а оставшуюся сумму на проезд к месту лечения и обратно.
Новикова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что её «пока не уволили».
Источник радиостанции «Говорит Москва» в ВГТРК, пожелавший остаться анонимным, предположил, что вся команда регионального филиала попадёт под санкции.
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