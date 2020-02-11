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Голосование по поправкам к конституции пройдет после подписания Путиным специального акта - Клишас

11:00 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что голосование по изменениям в конституцию состоится после подписания президентом специального акта. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсант", опубликованном во вторник.

"Его порядок будет прописан в положениях, которые будут описывать всю процедуру общероссийского голосования. Там как раз будет содержаться все, что необходимо сделать в последующем в зависимости от результатов голосования. Если они будут положительными, то президент затем издаст специальный акт, которым будут включены поправки в текст конституции, за которые проголосовали люди, и подпишет его уже после голосования. Вот такая конструкция", - заявил сенатор изданию.

"Мы последовательно будем проводить политику, направленную на создание дополнительных механизмов народовластия, которые позволяют непосредственно гражданам принимать участие в принятии важнейших государственных решений", - сказал Клишас.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. 

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