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Рейтинг Байдена в США снизился с 22% до 17%

11:05 11.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Рейтинг Джозефа Байдена в США снизился с 22% до 17% после голосования в Айове. При этом поддержку его сопернику, сенатору Берни Сандерсу, выразили 20% опрошенных. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на исследование, проведенное службой Ipsos. Айова – это первый штат, где отобрали делегатов, которые на предстоящих съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатов в президенты. Байден занял там четвертое место, Сандерс – второе, а победил бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Однако, по данным соцопроса, уровень поддержки по всей стране у него самый низкий среди всех кандидатов от демократов – 8%.  Эхо Москвы

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