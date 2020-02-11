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НОВОСТИ

В Северной Ирландии впервые зарегистрируют однополый брак

11:20 11.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Северной Ирландии сегодня впервые зарегистрируют однополый брак. С 2014 года Северная Ирландия оставалась единственной наиболее консервативной территорией Соединенного королевства, где однополые браки, а также аборты были запрещены. Ограничения на прерывание беременности сняли в прошлом году, а осенью местный парламент не стал блокировать решение коллег в Лондоне по легализации нетрадиционных союзов. В октябре была автоматически погашена судимость мужчин, которых в последние десятилетия осудили за гомосексуальные отношения.

Первой официально зарегистрированной парой в Северной Ирландии станут 26-летняя Робин Пиплс и 27-летняя Шарни Эдвардс. Они уже несколько лет помолвлены, еще год назад они забронировали на этот день церемонию проведения гражданского партнерства. Но впоследствии получили возможность сочетаться браком.

После бракосочетания молодожены отправятся в путешествие на Кипр. В перспективе они планируют завести детей, передает местное издание «Айриш Таймс».  Эхо Москвы

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