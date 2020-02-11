В Северной Ирландии впервые зарегистрируют однополый брак
11:20 11.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В Северной Ирландии сегодня впервые зарегистрируют однополый брак. С 2014 года Северная Ирландия оставалась единственной наиболее консервативной территорией Соединенного королевства, где однополые браки, а также аборты были запрещены. Ограничения на прерывание беременности сняли в прошлом году, а осенью местный парламент не стал блокировать решение коллег в Лондоне по легализации нетрадиционных союзов. В октябре была автоматически погашена судимость мужчин, которых в последние десятилетия осудили за гомосексуальные отношения.
Первой официально зарегистрированной парой в Северной Ирландии станут 26-летняя Робин Пиплс и 27-летняя Шарни Эдвардс. Они уже несколько лет помолвлены, еще год назад они забронировали на этот день церемонию проведения гражданского партнерства. Но впоследствии получили возможность сочетаться браком.
После бракосочетания молодожены отправятся в путешествие на Кипр. В перспективе они планируют завести детей, передает местное издание «Айриш Таймс». Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:20 11.02.2020
- Возможность обнуления президентских сроков не обсуждается - Хабриева
- 12:05 11.02.2020
- Мировой уровень выбросов углекислого газа стабилизировался впервые за 3 года
- 12:00 11.02.2020
- Турецкая Партия националистического движения выступает за пересмотр отношений с РФ
- 11:47 11.02.2020
- Британское правительство одобрит строительство скоростной ж/д магистрали - СМИ
- 11:32 11.02.2020
- Россияне, эвакуированные из Уханя, после карантина отправятся в 44 города
- 11:05 11.02.2020
- Рейтинг Байдена в США снизился с 22% до 17%
- 11:00 11.02.2020
- Голосование по поправкам к конституции пройдет после подписания Путиным специального акта - Клишас
- 10:32 11.02.2020
- Недельный порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 регионах РФ
- 10:20 11.02.2020
- С ведущей, рассмеявшейся из-за новости о повышении социальных выплат, провели беседу
- 10:05 11.02.2020
- СК официально прекратил дело в отношении Раджабова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать