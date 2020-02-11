Россияне, эвакуированные из Уханя, после карантина отправятся в 44 города
11:32 11.02.2020 Источник: Интерфакс
Ситуация в центре "Градостроитель", где сейчас на карантине находятся россияне и иностранцы, прибывшие в Тюменскую область из китайского Уханя, стабильная, сообщает во вторник региональный штаб по профилактике коронавируса.
Согласно сообщению, сейчас специалисты собирают информацию, кто из прибывших из Китая в какой город собирается уезжать после окончания карантина.
"Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России", - приводятся в сообщении слова директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой.
По данным штаба, большинство россиян собирается в Москву - 33 человека. В Санкт-Петербург и Барнаул - по 9 человек, в Челябинск - 8, во Владивосток -6, в Красноярск -5. В Екатеринбург, Новокузнецк и Киров планирует поехать по 4 человека. В Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ - по 2. По одному человеку отправится в 27 других городов России, в том числе, в Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск. В Тюмени из числа помещенных на карантин останется один житель города.
Планируют свои маршруты также граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.
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